سلطنة عمان والكويت تبحثان العلاقات المشتركة

يوسف بن علوي بن عبدالله

مسقط - أ ش أ

بحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله مع رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت جاسم مبارك المباركي - الذي يزور السلطنة حاليًا - العلاقات الثنائية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات واللجان

الوطنية لحقوق الإنسان في البلدين.