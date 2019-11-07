سلطنة عمان والكويت تبحثان العلاقات المشتركة
03:51 م الخميس 07 نوفمبر 2019
مسقط - أ ش أ
بحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله مع رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت جاسم مبارك المباركي - الذي يزور السلطنة حاليًا - العلاقات الثنائية المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات واللجان
الوطنية لحقوق الإنسان في البلدين.
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