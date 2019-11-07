  • عاجل:التأمينات توفر خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر موقعها الإلكتروني

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    سلطنة عمان والكويت تبحثان العلاقات المشتركة

    03:51 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    سلطنة عمان والكويت تبحثان العلاقات المشتركة

    يوسف بن علوي بن عبدالله

    مسقط - أ ش أ

    بحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله مع رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت جاسم مبارك المباركي - الذي يزور السلطنة حاليًا - العلاقات الثنائية المشتركة.

    وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات واللجان

    الوطنية لحقوق الإنسان في البلدين.

    هذا المحتوى من

    يوسف بن علوي بن عبدالله الخارجية العمانية الكويت سلطنة عمان

    الخبر التالى:

    وزير المالية السوداني: لدينا خطة عشرية للنهضة الاقتصادية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان