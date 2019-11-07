موسكو ودمشق تجددان الدعوة للولايات المتحدة لسحب قواتها من الأراضي السورية

موسكو - أ ش أ

وجه المكتبان الروسي والسوري لتنسيق عودة اللاجئين، اليوم الخميس، دعوة جديدة للولايات المتحدة لسحب قواتها من الأراضي السورية.

وناشد بيان مشترك - نشرته وزارة الدفاع الروسية لرئيس المكتب الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا، ونظيره السوري وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف - المجتمع الدولي "ممارسة الضغط على الولايات المتحدة، التي تواصل انتهاك أحكام القانون الدولي من خلال تواجد (جنودها) في الأراضي السورية بصورة غير شرعية، وإجبارها على سحب قواتها بشكل كامل من الجمهورية العربية السورية ذات السيادة".

وأشار البيان - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أن الولايات المتحدة ترفض منح ضمانات أمنية للبعثة الأممية التي تساعد في إجلاء النازحين من مخيم الركبان جنوب شرقي سوريا، مما يمنع من تفكيك ذلك المخيم.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت - في وقت سابق - بأن الولايات المتحدة ستوسع مهمتها العسكرية لتأمين حقول النفط في شرق سوريا ، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في سوريا قد لا يقل عن 800 فرد، بينهم 200 جندي في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا في المنطقة التي يقع فيها مخيم الركبان.