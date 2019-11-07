عاهل الأردن يوافق على تعديل على حكومة عمر الرزاز

عمان - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن إرادة ملكية صدرت اليوم الخميس بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وتضمن التعديل إدخال 11 وزيرا جديدا للحكومة، بينما خرج منها ثمانية وزراء: أبرزهم وزراء المالية، والإعلام، والنقل، والأوقاف والمقدسات الإسلامية.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل هو الرابع الذي يدخله الرزاز على حكومته. وتولى الرزاز منصبه في حزيران/يونيو من العام الماضي.