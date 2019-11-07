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    عاهل الأردن يوافق على تعديل على حكومة عمر الرزاز

    02:22 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    عاهل الأردن يوافق على تعديل على حكومة عمر الرزاز

    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

    عمان - (د ب أ):

    أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن إرادة ملكية صدرت اليوم الخميس بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

    وتضمن التعديل إدخال 11 وزيرا جديدا للحكومة، بينما خرج منها ثمانية وزراء: أبرزهم وزراء المالية، والإعلام، والنقل، والأوقاف والمقدسات الإسلامية.

    وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني اليوم.

    تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل هو الرابع الذي يدخله الرزاز على حكومته. وتولى الرزاز منصبه في حزيران/يونيو من العام الماضي.

    الملك عبد الله الثاني الأردن عمان رئيس الوزراء عمر الرزاز
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