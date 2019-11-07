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    بعد إعلان اعتقالها في تركيا.. أول صورة لزوجة البغدادي

    01:50 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    بعد إعلان اعتقالها في تركيا.. أول صورة لزوجة البغدادي

    أبو بكر البغدادي

    القاهرة- (مصراوي):

    نشرت رويترز صورة قالت إنها حصلت عليها من مسؤولي أمن أتراك تعود لأسماء فوزي محمد الكبيسي، التي يُعتقد أنها الزوجة الأولى لزعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي، وذلك بعد أن إعلان تركيا إلقاء القبض عليها.

    وذكرت رويترز أن المرأة عرّفت نفسها للسلطات التركية باسم رانيا محمود.

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    وجاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلقاء القبض على زوجة البغدادي أثناء إلقاء خطاب في العاصمة أنقرة، أمس الأربعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ولم يُفصح عن موعد أو كيفية القبض عليها.

    فيما قال أردوغان: "لقد ألقينا القبض على زوجته، لكننا لم نثر ضجة حول هذا الموضوع. أعلن هذا اليوم للمرة الأولى".

    كان مصدر أمني تركي أعلن في وقت سابق أن بلاده اعتقلت شقيقة البغدادي، رسمية عواد، الذي ُتل بعد أن فجّر نفسه بسُترة انتحارية في غارة نفذته القوات الأمريكية الخاصة بمحافظة إدلب السورية الشهر الماضي.

    وأضاف المصدر أن رسمية عواد (65 عامًا)، ألقي القبض عليها يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" مع زوجها و5 أبناء بالقرب من بلدة أعزاز بشمال غربي سوريا.

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    وفي وقت سابق الخميس، أعلن أردوغان أنه سيجري نقل أفراد عائلة البغدادي الذين تمكنت بلاده من توقيفهم خلال الأيام الماضية، إلى مراكز ترحيل بانتظار قرارات وزارة العدل بحقهم.

    وأكد أردوغان أن من بين الموقوفين أحد أبناء البغدادي.

    وقال الرئيس التركي: "ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي، نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي. وهذا أمر مهم بالنسبة لنا"، كما نقلت "الأناضول".

    وأوضح: "نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، وسيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل".

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