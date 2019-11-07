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    العراق وبريطانيا يبحثان الإجراءات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين

    01:40 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    العراق وبريطانيا يبحثان الإجراءات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين

    وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم

    بغداد - أ ش أ

    بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم هاتفيا، اليوم الخميس، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني آندرو موريسون، الإجراءات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين عبر الحزم الإصلاحية.

    وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - بأن الجانبين استعرضا مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والأوضاع في العراق، وتبادلا الرؤى والأفكار حول إيجاد الحلول للأزمات التي تعاني منها المنطقة، بما يصب في صالح تحقيق الأمن، وبسط الاستقرار.

    وأشاد الحكيم بمواقف بريطانيا الداعمة للعراق، داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدة خاصة في مجال الاستثمار، وإعادة الإعمار، والمساهمة في بناء المشاريع التنموية لأن لدى لندن خبرة كبيرة في هذا المجال.

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