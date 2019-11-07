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    انقطاع خدمة الانترنت مجددًا في العراق

    01:13 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    انقطاع خدمة الانترنت مجددًا في العراق

    انقطاع الإنترنت

    القاهرة - (مصراوي):

    انقطعت خدمة الانترنت "مجددا" في العراق، اليوم الخميس، بعد نحو ثلاث ساعات على إعادتها في بعض المناطق.

    وقطعت خدمة الانترنت بشكل مفاجئ ودون سابق انذار في عموم مناطق العراق باستثناء اقليم كردستان، منذ ظهر اول امس الثلاثاء، وادى هذا الاجراء الذي تكرر في العراق مع كل ازمة يشهدها، انتقادات المواطنين الذين اعتمدوا بشكل شبه كامل على هذه الخدمة في حياتهم اليومية.

    الانترنت انقطاع الانترنت العراق

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