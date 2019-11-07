خفر السواحل تنقذ 63 شخصا من قارب ركاب انقلب جنوب الفلبين

مانيلا - (د ب ا):

أنقذت قوات خفر السواحل 63 شخصا من قارب ركاب انقلب اليوم الخميس عقب أن ضربته الأمواج القوية، بحسب ما قاله متحدث اليوم.

وكان قارب ام في سيارجاو برنسسن يحمل 53 راكبا و طاقم عمل مؤلف من عشرة أفراد عندما غادر مدينة لون في إقليم بوهول، جنوب مانيلا، في طريقه لإقليم سيبو.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل ارماند باليليو إنه بعد ساعتين من مغادرة القارب، وعلى بعد 8 كيلومترات من بلدة سيبونجا التي كان في طريقه إليها ، أرسل القارب رسالة استغاثة.

وتمكن أفراد خفر السواحل من إنقاذ جميع الركاب وأفرد طاقم العمل، بحسب ما قاله باليليو.

وأضاف" الأمور جيدة لا يوجد وفيات أو مفقودين".

وقد حذرت هيئة الارصاد الفلبينية من السفر بحرا في شمال الفلبين، حيث من الممكن أن تزداد قوة عاصفة استوائية قبالة ساحل شمال غرب البلاد إلى إعصار خلال الـ48 ساعة المقبلة.