  • عاجل:أشرف زكي يكشف سبب تأخر جنازة هيثم أحمد زكي: "مفيش حد من أهله يستلمه"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    خفر السواحل تنقذ 63 شخصا من قارب ركاب انقلب جنوب الفلبين

    12:56 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    خفر السواحل تنقذ 63 شخصا من قارب ركاب انقلب جنوب الفلبين

    خفر السواحل الفلبيني

    مانيلا - (د ب ا):

    أنقذت قوات خفر السواحل 63 شخصا من قارب ركاب انقلب اليوم الخميس عقب أن ضربته الأمواج القوية، بحسب ما قاله متحدث اليوم.

    وكان قارب ام في سيارجاو برنسسن يحمل 53 راكبا و طاقم عمل مؤلف من عشرة أفراد عندما غادر مدينة لون في إقليم بوهول، جنوب مانيلا، في طريقه لإقليم سيبو.

    وقال المتحدث باسم خفر السواحل ارماند باليليو إنه بعد ساعتين من مغادرة القارب، وعلى بعد 8 كيلومترات من بلدة سيبونجا التي كان في طريقه إليها ، أرسل القارب رسالة استغاثة.

    وتمكن أفراد خفر السواحل من إنقاذ جميع الركاب وأفرد طاقم العمل، بحسب ما قاله باليليو.

    وأضاف" الأمور جيدة لا يوجد وفيات أو مفقودين".

    وقد حذرت هيئة الارصاد الفلبينية من السفر بحرا في شمال الفلبين، حيث من الممكن أن تزداد قوة عاصفة استوائية قبالة ساحل شمال غرب البلاد إلى إعصار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

    خفر السواحل الفلبيني مانيلا الفلبين إقليم سيبو

    الخبر التالى:

    احتجاج طلابي في حفل تخرج في الجامعة الصينية بهونج كونج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان