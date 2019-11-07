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    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

    12:01 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا

    رام الله - أ ش أ

    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان وفتى.

    وذكر نادي الأسير، في بيان، أن 4 فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة (طولكرم) بينهم أسرى محررون، و3 آخرين من محافظة نابلس، و2 من مخيم عايدة في محافظة (بيت لحم) ، وفلسطيني من بلدة طمون جنوب محافظة (طوباس) وآخر من بلدة حلحول شمال محافظة (الخليل).

    يشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، وأخذت قياسات منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

    يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت -أمس- شابا (17 عاما) بعد إطلاق النار عليه وإصابته في القدم، كذلك اعتقلت المواطن رامي رفيق العلامي (16 عاما)، وكلاهما من بلدة بيت أمر في الخليل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    اعتقال الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية
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