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    المبعوث الأمريكي لدى سوريا يصل إلى تركيا الجمعة

    11:25 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    المبعوث الأمريكي لدى سوريا يصل إلى تركيا الجمعة

    جيمس جيفري المبعوث الخاص لدى سوريا

    واشنطن- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لدى سوريا السفير جيمس جيفري، سيصل إلى تركيا غدا الجمعة، من أجل بحث الوضع في شمال شرقي سوريا.

    وذكرت الوزارة، في بيان، أن جيفري سيتوجه إلى تركيا لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء المعارضة السورية على مدار يومي الجمعة والسبت.

    وأوضحت أنه من المقرر أن يترأس جيفري وفدا مشتركا يمثل وكالات أمريكية مختلفة "لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل الوضع الحالي في شمال شرق سورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل النزاع السوري، وجهودنا المستمرة لضمان هزيمة دائمة لداعش".

    وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيزور واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

    جيمس جيفري الخارجية المصرية

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