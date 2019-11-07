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    العراق: استئناف العمل في ميناء أم قصر بعد انسحاب المتظاهرين

    11:16 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    العراق: استئناف العمل في ميناء أم قصر بعد انسحاب المتظاهرين

    احتجاجات العراق

    البصرة (العراق)- (د ب أ):

    أفاد شهود عيان بأن المتظاهرين العراقيين انسحبوا، الخميس، من بوابات ميناء أم قصر في محافظة البصرة وتم استئناف دخول الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع بعد تقديم الحكومة المحلية ضمانات للمتظاهرين.

    كما استأنف موظفو الميناء والشركات الأجنبية العاملة مهامهم في أرصفة الميناء بعد توقف دام نحو أسبوع.

    احتجاجات العراق ميناء أم قصر موانئ العراق

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