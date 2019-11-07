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    عملية إخلاء كبرى لمخيمين للمهاجرين شمال شرق باريس

    11:06 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    عملية إخلاء كبرى لمخيمين للمهاجرين شمال شرق باريس

    مهاجرون مصطفون خلال إخلاء الشرطة الفرنسية لمخيمين

    باريس- (أ ف ب):

    نفذت الشرطة الفرنسية صباح الخميس عملية إخلاء كبرى لمخيمين يضمان ما بين 600 و1200 مهاجر في شمال شرق باريس، كما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.

    وكان 600 شرطي يرافقون منذ الساعة السادسة (05:00 بتوقيت جرينتش) مهاجرين يقيمون في خيام قرب الطريق الدائرية في باريس نحو حافلات لنقلهم إلى قاعات رياضية أو مراكز استقبال.

    وكانت أوا (32 عاما) من ساحل العاج تنام تحت خيمة في بورت لاشابيل منذ وصولها إلى فرنسا قبل عام. ولم تنقل إلى أي مركز استقبال قبل اليوم. وفي طابور الانتظار للصعود إلى الحافلة قالت إنهم جاءوا في الساعة 03:00 ليعرضوا عليها ذلك.

    وصرحت لفرانس برس "انها تمطر والطقس بارد. لا أعلم إلى أين أذهب لكنني مسرورة لانني هذا المساء سأنام داخل مبنى".

    وهذه العملية الكبرى غير المسبوقة منذ أكثر من عام تأتي في أجواء من تصعيد اللهجة حول سياسة الهجرة وغداة "التعهد" الذي قطعه وزير الداخلية كريستوف كاستانير.

    وأكد كاستانير الأربعاء في بيانات الحكومة حول الهجرة أنه سيتم إجلاء المهاجرين من المخيمات في شمال شرق باريس "بحلول نهاية السنة".

    وأعلن المسؤول عن شرطة باريس ديدييه لالومان للصحافة "لا يمكنني أن أترك وضعا كهذا يشكل خطرا ليس فقط على الأشخاص الذين يقيمون في الشارع بل على السيارات أيضا. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".

    وأضاف: "تقررت هذه العملية في اطار تطبيق خطة الحكومة وهي ليست من باب الصدفة. يجب تغيير الوضع من خلال إخلاء المخيمات".

    هذا المحتوى من

    AFP
    الشرطة الفرنسية باريس عملية إخلاء مهاجرين

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