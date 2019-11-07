بعد استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب.. إيران: التخصيب سيبلغ 4.5%

طهران- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الخميس، بأن نسبة التخصيب في مُنشأة فوردو ستبلغ 4.5 بالمائة صباح بعد غد السبت.

يأتي ذلك فيما استأنفت إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنتاج اليورانيوم المخصب في المُنشأة.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فقد "بدأت بعد منتصف ليلة الأربعاء/الخميس عمليات ضخ الغاز للسلاسل وأجهزة الطرد المركزي، وإنتاج وجمع اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو".

وهذه الخطوة هي الرابعة التي تقوم بها إيران لخف

ض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف فيه لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.