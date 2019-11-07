السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بذكرى المولد النبوي
القاهرة - (أ ش أ):
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.
وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية- " الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج
يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
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