المبعوث الأمريكي لسوريا يصل إلى تركيا غدا

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لسوريا السفير جيمس جيفري سيصل إلى تركيا غدا لبحث الوضع في شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن جيفري سيتوجه إلى تركيا لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء المعارضة السوريا على مدار يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت أنه من المقرر أن يترأس جيفري وفدا مشتركا يمثل وكالات أمريكية مختلفة "لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل الوضع الحالي في شمال شرق سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل النزاع السوري، وجهودنا المستمرة لضمان هزيمة دائمة لداعش".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور واشنطن خلال الأسبوع المقبل.