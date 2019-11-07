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    العراق : أوامر باعتقال المخربين واستئناف العمل بميناء أم قصر

    08:27 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    العراق : أوامر باعتقال المخربين واستئناف العمل بميناء أم قصر

    عادل عبد المهدي

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الخميس عن صدور أوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق.

    ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المتحدث عبد الكريم خلف قوله إنه "تم إصدار أوامر للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورا"، مضيفا أنه سيتم اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق لإحالتهم إلى القضاء.

    كان المتحدث قد أعلن أمس الأربعاء أن خسائر المظاهرات التي تشهدها البلاد قدرت بستة مليارات دولار ، وأكد أن ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضرارا بالغة للمواطن العراقي.

    وفي سياق متصل بتطورات الأوضاع بمحافظة البصرة جنوبي البلاد ، أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون، اليوم استئناف العمل في مصفاة نفط الناصرية بعد مغادرة المحتجين للمنطقة المحيطة بالمصفاة ، كما أعلن المسؤولون بميناء أم قصر استئناف العمل في الميناء بعد أسبوع من إغلاقه من قبل المتظاهرين.

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    Asha
    عادل عبد المهدي ميناء أم قصر القوات الأمنية اعتقال المخربين
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