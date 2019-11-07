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    وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيًا برامج التعاون مع نظيرته الجنوب إفريقية

    12:07 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيًا برامج التعاون مع نظيرته الجنوب إفريقية

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    الولايات المتحدة - (أ ش أ)

    بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، اليوم الأربعاء هاتفيًا، مع نظيرته من جنوب إفريقيا ناليدي باندور، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التعاون في المنظمات الدولية، وزيادة التجارة والاستثمار.

    قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بومبيو نوه خلال الاتصال الهاتفي إلى قرب وصول سفيرة الولايات المتحدة إلى جنوب إفريقيا لانا ماركس، والتي ستركز على بناء الرخاء الاقتصادي المتبادل وضمان استدامة برامج العلاج الناجح لمرض الإيدز والمدعوم من الولايات المتحدة والذي أنقذ أرواح الملايين من جنوب إفريقيا.

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