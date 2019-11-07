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    مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف لأحياء حلب السورية

    12:05 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف لأحياء حلب السورية

    علم سوريا

    سوريا - (أ ش أ)

    أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف المسلحين لأحياء في مدينة حلب السورية بعدد من القذائف.

    وذكرت وكالة الأنباء السورية مساء اليوم الأربعاء، أن "قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون من جبهة النصرة يتحصنون غرب المدينة سقطت مساء اليوم في حيي الجميلية والسريان"، موضحة أن "جبهة النصرة وفصائل متحالفة معها استهدفت بالقذائف أحياء السريان وسيف الدولة وحلب الجديدة والجميلية، وأن مدفعية الجيش السوري ردت على مصدر القذائف".

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    مدينة حلب سوريا الارهاب

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