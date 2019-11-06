عزل ترامب: اعتراف مسؤول بارز قد يقلب الطاولة

كتب - محمد عطايا:

قدم مبعوث أمريكا إلى أوكرانيا، ويليام تايلور، شهادة هامة أمام مجلس النواب الأمريكي، حول ضغط مزعوم من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، للتحقيق ضد منافس ترامب الديمقراطي جون بايدن، وهو ما اعتبرته زعيمة مجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي، أمر يستوجب عزل الرئيس.

ونشرت وكالة "بولمبيرج" وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكيتين، نص اعترافات تايلور أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، ضمن سلسلة الاستجوابات لكبار مساعدي ترامب، في محاولة للتوصل إلى حقيقة ضغط المزعوم ترامب على زيلنكسي للتحقيق مع بايدن، وهي التهمة التي من الممكن أن تسمح لمجلس النواب بعزل الرئيس.

الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أعلنوا أن المرحلة العلنية من التحقيق بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسوء منصبه ستتم الأسبوع المقبل، مع الاستماع إلى بعض الشهود البارزين الذين أوضحوا ضغط مزعوم من الرئيس على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافسه الديمقراطي.

أخبر وليام تايلور، مجلس النواب أنه محامي ترامب الشخصي رودي جولياني، يقف خلف جهود الضغط المزعوم على الرئيس الأوكراني.

وقال تايلور: "أعتقد في البداية أن الحديث بين الزعيمين أمر جيد، إلا أنه بعد انتهاء المكالمة علمت أن ما دار وسمعته ودونته في دفاتر صغيرة يعني تدخل دولة أجنبية في السياسة الداخلية للولايات المتحدة من خلال التحقيق".

ومن المقرر أن يكون تايلور في طليعة الشاهدين عندما تفتتح لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أول جلسة استماع علنية لها الأسبوع المقبل في التحقيق في قضية ترامب التي يقودها الديمقراطيون.

ومن المقرر أن يدلي بشهادته يوم 13 نوفمبر مع جورج كنت، مسؤول بوزارة الخارجية، وسفير الولايات المتحدة السابق في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.

أكدت "بلومبرج"، أن شهادة كبار الموظفين في إدارة ترامب تثير خطرًا سياسيًا على الرئيس الأمريكي، الساعي لفترة رئاسية ثانية.

في المقابل، شنّ ترامب هجمات شرسة للغاية ضد خصومه الديمقراطيين، ناعتًا إياهم بـ"المجانين والمرضى".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن شهادة تايلور هي واحدة من أكثر الاعترافات حيوية حتى اللحظة، حيث أكد الأخير بأنه كان هناك مقابل مؤيد يربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيق مع خصم ترامب الديمقراطي.

وكان جوردون سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أكد في شهادته منذ أيام أمام مجلس النواب، أنه أخبر مسؤولًا كبيرًا في أوكرانيا أن المساعدات العسكرية الأمريكية تتوقف على التزام البلاد علنًا بالتحقيقات التي طلبها الرئيس ترامب.

وأكد تايلور، المبعوث الأمريكي لأوكرانيا، أنه يحتفظ دائمًا بدفتر ملاحظات، وجهاز لوحي صغير، لتدوين ملاحظات حول المحادثات، خاصة عندما لا يكون في مكتبه.

وقال أمام مجلس النواب الأربعاء: "أدون الملاحظات بخط اليد وأستخدم دفتر ملاحظات صغير في مكتبي للمكالمات الهاتفية التي تحدث في مكتبي، لافتًا إلى أن إحدى مكالمات ترامب لنظيره الأوكراني تمت في مكتبه".