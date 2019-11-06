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    إصابة شرطيتان بحروق إثر إلقاء عبوات حارقة خلال مظاهرات بتشيلي

    11:27 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    إصابة شرطيتان بحروق إثر إلقاء عبوات حارقة خلال مظاهرات بتشيلي

    مظاهرات بتشيلي

    تشيلي - (أ ش أ)

    أصيبت اثنتان من أفراد الشرطة في تشيلي، بحروق شديدة إثر إلقاء عبوات حارقة عليهما أثناء التصدي للمظاهرات التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين احتجاجًا على رفع أسعار تذاكر المترو.

    ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المصابتين في حالة خطيرة بعد نقلهما إلى المستشفى للعلاج، مشيرة إلى أن المتظاهرين ألقوا العبوات الحارقة على مجموعة من رجال الشرطة أثناء قيامهم بفتح خراطيم المياه، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم.

    وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى أن المظاهرات المستمرة بوسط سانتياجو على مدار أسبوعين أسفرت حتى الآن، عن إصابة 800 من رجال الشرطة، فضلًا عن 1650 من المتظاهرين.

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    مظاهرات بتشيلي عبوات حارقة الشرطة في تشيلي

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