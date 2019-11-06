متحدث باسم "أير يوربا": حادث الطائرة نتيجة إطلاق صافرات الإنذار بطريق الخطأ

هولندا - (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم شركة الطيران الإسبانية "آير يوربا" الليلة الأربعاء، أن موقف طارئ وقع لطائرة الركاب بمطار سخيبول الهولندي، نتج عن إطلاق صفارات الإنذار بطريق الخطأ بما يفيد أن الطائرة تتعرض لحادث اختطاف.

وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - "أن إرسال خدمات الطوارئ الهولندية بإعداد مكثفة إلى المطار الواقع بضواحي أمستردام جاء نتيجة لهذا الإنذار الخاطئ"، معبرًا عن أسفه لهذا الحادث غير المقصود، مشيرًا إلى أن جميع ركاب الطائرة بسلام في انتظار انطلاق الرحلة التي لم يحدد وجهتها مرة أخرى.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مطار سخيبول، أن المطار استأنف رحلاته المعتادة إقلاعًا وهبوطًا.

وكان متحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية، أعلن عن إنزال جميع ركاب والطاقم من الطائرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الشرطة العسكرية الهولندية أعلنت - في وقت سابق - التعامل مع موقف طارئ محفوف بالشبهات داخل طائرة الركاب الرابضة بالمطار، دون الكشف عن طبيعة هذا الموقف، ونشرت خدمات الطوارئ بإعداد مكثفة داخل المطار فور الإعلان عن هذا الوضع الطارئ.