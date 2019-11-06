إيران تعلن رسميًا بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، رسميا، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو في إطار خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته بهذا الصدد، إنه "تم استئناف تخصيب وإنتاج اليورانيوم في فوردو".

وأفادت المنظمة ببدء ضخ غاز اليورانيوم في 696 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم من الجيل "IR1".

وأضافت الطاقة الذرية الإيرانية أن 348 جهاز طرد مركزي من الجيل "IR1" بدأت بإنتاج الأشعة المستقرة في مفاعل فوردو النووي.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه العملية انطلقت بعد استكمال كل التحضيرات الضرورية، مشددة على أن كل الإجراءات الخاصة بتخصيب اليورانيوم تتخذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.