أردوغان يتراجع.. ترامب يعلن عقد اللقاء مع الرئيس التركي الأسبوع المقبل

القاهرة – مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتطلع للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض، في 13 نوفمبر.

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "تحدث مع الرئيس التركي، وأكد لي أن جيش بلاده ألقى القبض على العديد من العناصر الإرهابية، بينهم زوجة وشقيقة البغدادي".

وتابع: "وتحدثنا أيضًا حول مسألة الحدود مع سوريا.. أتطلع إلى رؤيته الأربعاء المقبل، في الثالث عشر من نوفمبر بالبيت الأبيض".

وبذلك يتراجع أردوغان عن تهديده بعدم زيارة الولايات المتحدة، بعد اعتراف الكونجرس بأن أنقرة ارتكب عمليات إبادة جماعية بحق الأرمن.

وأفاد مسؤولون أتراك الأربعاء، بأن الرئيسين التركي، والأمريكي، أكدا خلال اتصال هاتفي بينهما، أنهما سيعقدان لقاء في واشنطن، يوم 13 نوفمبر الجاري.

وكان مجلس النواب الأميركي، وافق نهاية أكتوبر الماضي، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب العدوان على شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "تركيا تدين بقوة تأييد مجلس النواب الأميركي لقرار العقوبات على أنقرة"، مؤكدة أن القرار لا يتناسب مع حلف شمال الأطلسي واتفاق الهدنة في سوريا في 17 أكتوبر.