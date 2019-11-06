الصحة الأردنية: حالة مصابي حادث جرش مستقرة

عمان - (د ب أ)

صرح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر بأن حالة جميع المصابين الثمانية في حادث الطعن بمدينة جرش التاريخية شمال العاصمة عمان، مستقرة.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": إن المرشد السياحي وهو أردني أصيب بطعنة في البطن، وأجريت له عملية جراحية، كما تم استئصال الطحال للوكيل مهند بني هاني وهو من أفراد الأمن العام الأردني".

وأضاف أن سائحًا مكسيكيًا أصيب بطعنة بالظهر وقريبة من الكلية اليسرى، موضحًا أن الأمر لم يتطلب إجراء عملية جراحية له، وهو تحت المراقبة، كما أصيبت سائحة مكسيكية بنزيف في المعدة بعد إصابتها بطعنة في شرايين المعدة.

وبخصوص الحالات الأربع المتبقية أكد الوزير الأردني أن حالتهم مستقرة وبسيطة وستبقى في مستشفى جرش الحكومي تحت المراقبة لمدة 24 ساعة، ومن المرجح خروجهم غدا.

من جانبه، قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم أنه في حوالي الساعة 11 صباحا تلقى مستشفى جرش الحكومي 8 مصابين إثر تعرضهم الطعن في الموقع الأثري داخل مدينة جرش .

وأضاف العتوم أن كوادر مستشفى جرش الحكومي قامت بالتعامل الفوري مع الإصابات وحضر وزير الصحة وشارك بإجراء العمليات الجراحية لحالتين وتم نقل حالتين إلى المدينة الطبية، موضحا أن حالات المصابين الان بين المتوسطة والمستقرة في مستشفى جرش ومعظمهم سيخرجون غدا.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن الضحايا المكسيكيين امرأتين ورجل، مؤكدا أن أحدهم إصابته خطيرة.

وأضاف إبرارد إن المكسيك على اتصال مع أعلى المستويات في الحكومة الأردنية، وأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتابع الوضع شخصيا.

وتابع الوزير أنه ألقي القبض على منفذ الحادث وأنه ليس هناك دوافع لتوضيح لماذا ارتكب هذا الاعتداء، مضيفا إننا لا نعلم إذا كان الهجوم بغرض السرقة أم إذا كان هو شخص غير متزن ذهنيا.

يشار إلى أن شخصا أقدم ظهر اليوم الاربعاء في محافظة جرش، بالاعتداء بواسطة سكين على ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية، وسائحة من الجنسية السويسرية ودليل سياحي وسائق حافلة، وضابطا صف من مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنه تم إلقاء القبض على المعتدي فورا، والتحقيقات معه مستمرة، مضيفا ان جميع المصابين ما زالوا يتلقون العلاج، وحالتهم جميعا متوسطة، باستثناء احد ضباط الصف وسائحة من جنسية مكسيكية حالتهما بالغة.

وذكر موقع "هلا" الإخباري الأردني، المقرب من الجيش الأردني، أن منفذ الهجوم هو من مواليد 1997 ويعيش في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جرش.