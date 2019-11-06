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    السعودية تدين حادث الطعن بمدينة جرش الأردنية

    09:24 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    السعودية تدين حادث الطعن بمدينة جرش الأردنية

    علم السعودية

    الرياض - (أ ش أ):

    أدانت المملكة العربية السعودية، واستنكرت حادث الطعن الذي وقع بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.

    وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الأربعاء، رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع الأردن ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، معربا عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

    وكانت الشرطة الأردنية اعتقلت شخصا اعتدى بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي ورجل أمن عام في محافظة جرش شمال غرب البلاد.

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