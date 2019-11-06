بعد اجتماع مع التحالف.. عبدي: القوات الكردية تستأنف عملها في الشمال السوري

القاهرة - مصراوي:

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إنه نتيجة لسلسلة اجتماعات مع قيادات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تقرر استئناف قسد برنامج عملها المشترك مع التحالف لمكافحة داعش وتأمين البنى التحتية لمناطق شمال شرق سوريا.

وأضاف عبدي، في تغريدة على "تويتر"، أن ذلك الاتفاق يأتي في إطار المرحلة الراهنة والمستجدات الجديدة على الأرض.

وكان أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، ما وضع قوات سوريا الديمقراطية الحليفة لواشنطن في خطر الإبادة الجماعية من قبل تركيا التي شنت عدوانًا على شمال سوريا.

فيما تعمل تركيا وروسيا على تسيير دوريات مشتركة في الشمال السوري، لتأمين الحدود.