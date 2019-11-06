الحكومة الفرنسية تشدد من سياسات الهجرة

باريس - (د ب أ)

كشفت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء عن مجموعة من الإجراءات، والتي يشدد الكثير منها سياسيات البلاد بشأن الهجرة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدفع بالقضية إلى قمة جدول أعماله.

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أجنيس بوزين القيود على الحصول على الرعاية الصحية غير العاجلة بالنسبة للأجانب وطالبي اللجوء، ما تسبب في استياء الجماعات المتطوعة العاملة مع المهاجرين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إنه سيتم إزالة مخيمات الهجرة غير الرسمية شمال شرقي باريس، بحلول نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تظل فيه 16 ألف وحدة سكنية متاحة لطالبي اللجوء المعترف بهم.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالان إنه يتعين على فرنسا "قبول زيادة المساعدات للتنمية العامة لدعم سياسة الهجرة".

وقالت إن المساعدات الفرنسية، في الوقت الذي تكافح فيه ضد عدم المساواة والأزمات، يجب أن تساعد الحكومات أيضًا على التحكم في الحركة بين البلدان النامية و "العمل على تهيئة المستقبل للشباب في بلدانهم الأصلية".