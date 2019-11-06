السودان: الحكومة عازمة على حل مشاكل القطاع الزراعي

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رجاء نيكولا، أن حكومة الفترة الانتقالية عازمة على حل مشاكل القطاع الزراعي، وإعادة تأهيله والنهوض به حتى يساهم في الاقتصاد السوداني والدخل القومي.

وشاركت نيكولا في حفل توزيع معدات وآليات زراعية لعدد من ولايات السودان، ضمن برامج ومشاريع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بدعم من مملكة السويد، وبشراكة برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وقالت نيكولا إن الدعم المقدم للولايات يمثل حلقة مهمة لدعم المزارعين، بهدف تعزيز القدرات وتحضير الأراضي وحصد المحاصيل وزيادة الانتاج والانتاجية، ويعتبر دفعة مهمة لتطوير العمل الزراعي بولايات شمال وجنوب كردفان (إلى الجنوب من الخرطوم)، وسنار والنيل الأزرق (جنوب شرق السودان)، التي تمثل الزراعة فيها مصدر الدخل لمعظم سكانها.

وأشارت إلى أن السودان يذخر بموارد زراعية هائلة تحتاج فقط للتمويل واستغلالها بصورة أمثل، وما قدم اليوم سيساهم في تطوير القطاع الزراعي في تلك الولايات، مضيفة أن هذا العمل يجد من مجلس السيادة كل التشجيع والدعم والمساندة.