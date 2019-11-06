الرئاسة الأفغانية تستقر على قائمة المشاركين بلقاء طالبان في الصين

أفغانستان - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي إن الحكومة استقرت على قائمة المشاركين في اللقاء حول عملية السلام الأفغانية مع جماعة طالبان، والمقرر قريبًا في الصين.

وأضاف صديقي - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء- "هذا اللقاء قد يمهد الطريق لمفاوضات بين الحكومة وجماعة طالبان"، موضحَا أن الصين ستعلن عن موعد اللقاء، وأن الرئاسة الأفغانية ستطلع الجانب الصيني على قائمة المشاركين قريبًا.

كان الرئيس أشرف غاني قد اتفق مع وزير الخارجية الصيني "وانج يي" في مكالمة هاتفية الاثنين على عقد اجتماع في بكين يضم وفدًا من طالبان؛ لمناقشة اتفاق السلام.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في 29 و30 أكتوبر الماضي، لكن الحكومة الأفغانية طلبت من الصين تأجيل الاجتماع لأسباب غير معروفة.

يُذكر أن حركة طالبان قد أكدت أنها دعيت إلى الاجتماع من جانب الحكومة الصينية، وأن وفدًا بقيادة الملا عبد الغني برادار سيحضر الاجتماع.