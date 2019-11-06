محكمة بريطانية تقضي بعدم قانونية حظر احتجاجات "تمرد ضد الانقراض"

لندن - (د ب أ)

قضت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء بعدم قانونية الحظر الذي فرضته الشرطة البريطانية على احتجاجات نشطاء حركة "اكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) في لندن.

وأعلنت شرطة العاصمة لندن أن جميع الاحتجاجات التي قامت بها المجموعة اعتبارامن 14 أكتوبر غير قانونية، بعد فرض قيود في وقت سابق على المحتجين بعد عدة أيام من الاضطرابات .

وقضى قاضيان بالمحكمة العليا بعدم أحقية الشرطة في فرض حظر شامل على "التجمع العام"وأحقيتها فقط في حظر الاحتجاجات في أماكن محددة.

وكتبت جيني جونز أحد المدعين، وهي عضو في مجلس اللوردات عن حزب الخضر، عبر موقع تويتر أن الحكم "نبأً رائع".

وكتبت كارولين لوكاس، العضو الوحيد في حزب الخضر في مجلس العموم، عبر تويتر: "الاحتجاج السلمي حق أساسي في البلاد الديمقراطية ويجب ألا يتم تعطيله بشكل تعسفي".

وقالت حركة "اكستينكشن ريبيليون" في المملكة المتحدة إنها تدرس إقامة دعوى قضائية ضد الشرطة في أعقاب الحكم.

وقالت الحركة عبر تويتر: "لا ترغب الحكومة في التعامل مع الظروف المناخية والبيئية الطارئة، وحاولت إيقافنا، لن نسكت".

وأعربت شرطة العاصمة عن خيبة أملها لكنها قالت "سنحترم قرار المحكمة".

وأضافت: "سندرس الحكم بعناية الآن قبل اتخاذ قرار بشأن خطواتنا المقبلة".