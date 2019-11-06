النرويج تصدر التقييم النفسي لمنفذ هجوم على مسجد ديسمبر المقبل

ستوكهولم - (د ب أ)

ذكرت السلطات النرويجية اليوم الأربعاء، أن تقريرا بشأن التقييم النفسي لرجل نرويجي متهم بتنفيذ هجوم على مسجد بالقرب من أوسلو سوف يصدر في ديسمبر.

ويواجه فيليب مانسهاوس 22 عاما اتهامات بالإرهاب وبقتل أخته بالتبني.

وجرى تمديد حبسه على ذمة القضية أمس الأول الاثنين حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن يصدر فيه تقرير التقييم النفسي.

وكانت محكمة أوسلو تريد الحصول على التقرير غدا الخميس ولكنها وافقت على تمديد الموعد النهائي.

وجاء في بيان مدعية الشرطة هيلده ستراند إن الخبراء الذين عينتهم الشرطة "طلبوا مزيدا من الوقت".

وكانت جلسة الاستماع ما قبل المحاكمة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، مفتوحة.

ورغم أن مانسهاوس اعترف بأفعاله فإنه لم يقر بذنبه وطلب الإفراج عنه.

ورفض الإجابة عن أسئلة المدعين أو الدفاع.

وقال محامي الدفاع أوني فريس بعد جلسة الاستماع: "سوف يقدم تفسيرا شاملا في المحاكمة المقبلة وهي مكان أفضل لمثل هذه المسائل".

لم يصب أحد بشدة أو يتعرض لأذى خلال الهجوم الذي وقع في مسجد مركز النور الإسلامي في باروم في العاشر من أغسطس الماضي، فيما جرى التغلب على مانسهاوس بعد اشتباك مع اثنين من أفراد المسجد.

وخلصت الشرطة مؤخرا إلى أن مانسهاوس تصرف بمفرده ولم تعارض رفع بعض القيود التي كانت مفروضة عليه في الحجز.

ويواجه مانسهاوس أيضا اتهاما بالقتل بعد العثور على جثمان أخته الصينية بالتبني 17 عاما، في منزله في باروم في نفس يوم هجوم المسجد.