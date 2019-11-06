ألمانيا تدعو إيران إلى التراجع عن القرار "غير المسؤول" بشأن الاتفاق النووي

القاهرة - (مصراوي)

دعت ألمانيا، مساء اليوم الأربعاء، إيران إلى التراجع عن قرارها "غير المسؤول" بشأن الاتفاق النووي، حسبما أعلنت قناة "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها.

وأبلغت إيران رسميا، أمس الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وبدأت طهران، الأربعاء، تنفيذ الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك بضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لتشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي.

كانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة، لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.