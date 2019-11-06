السراج يبحث مع السفير الإيطالي ملف الهجرة والحرب في طرابلس

طرابلس (د ب أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع سفير إيطاليا لدى طرابلس جوزيبي بوتشيني اليوم الأربعاء ملف الهجرة والحرب الدائرة بالضواحي الجنوبية لطرابلس، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأثنى السراج خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة طرابلس على دور إيطاليا في مكافحة الهجرة غير القانونية، وما تقدمه من دعم لحرس السواحل الليبي.

وبحسب مكتب السراج الإعلامي، فقد جدد السفير موقف بلاده الرافض للحرب، وما نتج عنها من تهديد لحياة المدنيين، آملا أن يسفر مؤتمر برلين المزمع عقده لاحقا لبحث الأزمة الليبية عن توافق بين الدول الإقليمية والدولية حول حل ينهي الاقتتال ويعيد الاستقرار إلى البلاد.

وحول ملف الهجرة، نوه السفير بفعالية التنسيق المشترك في مواجهة هذه الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر، مشيداً بما يقوم به حرس السواحل الليبي من عمليات إنقاذ للمهاجرين في عرض البحر والتصدي للمهربين.