جونسون: نواب البرلمان يرفضون تنفيذ البريكست

لندن (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للناخبين الأربعاء إن نواب البرلمان "يرفضون تنفيذ" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك أثناء إطلاقه رسميا حملته الانتخابية قبيل الانتخابات العامة المقررة في الشهر المقبل.

وقال جونسون في كلمة خارج مقر حكومته في داونينج ستريت "برلماننا مصاب بالشلل، لقد ظل عالقا مكانه خلال السنوات الثلاث الماضية، وأخشى أن أعضاء برلماننا يرفضون بشكل متكرر تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحترام تفويض الشعب".

وكان جونسون يشير إلى أغلبية 52 بالمئة من الشعب البريطاني التي صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد في الاستفتاء الذي أجرى عام 2016 .

وحث جونسون الناخبين على دعم محاولة حزبه المحافظ لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "خلال أسابيع قليلة" وفقا للاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل.