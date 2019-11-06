الجيش العراقي: لن نسمح بقطع الطرق والجسور.. وأوامر بمنع الذخيرة الحية

القاهرة- (مصراوي):

قالت القوات المسلحة العراقية، الأربعاء، إن أوامر صارمة صدرت بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مشددة على حق التظاهر السلمي بعيدا عن العنف، داعية المحتجين الشباب إلى تجنب العنف.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عدم السماح بقطع الجسور كونها ممرا حيويا للسكان العراقيين، وفق ما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وطالب المتظاهرين بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية. وقال إن "حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض، وهناك عددا قليلا متورطا بالعنف".

واتهم بعض المتظاهرين بارتداء الزي العسكري خلال التظاهرات، مبينا أن "خلية أزمة" من أجهزة الأمن في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في البلاد.

ودعا خلف المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من القواعد العسكرية، مبينا أن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار.

وأوضح أن خسائر الاقتصاد العراقي الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار.

كانت قوات الأمن العراقية عمدت، صباح الأربعاء، إلى إطلاق النار في الهواء باتجاه جسر الشهداء في بغداد حيث تجمع عنده المحتجون.

وقال شاهد عيان لرويترز، إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين تجمعوا على الجسر، دون وقوع إصابات على ما يبدو.

فيما أطلق الأمن العراقي الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا قطع جسر باب المعظم في بغداد.