أردوغان يُعلن اعتقال زوجة البغدادي وشقيقته وصهره في سوريا

أنقرة- (أ ف ب):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده اعتقلت زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره، وذلك بعد أكثر من أسبوع من مقتله حينما فجّر نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب في جامعة أنقرة "الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا... لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. أيضا، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

وقال مسؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها.

وأمس الثلاثاء، أفاد فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، بالقبض على شقيقة البغدادي، دون المزيد من التفاصيل أو ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها.

فيما أوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن شقيقة البغدادي ألقي القبض عليها وزوجها في مدينة أعزاز السورية في عملية أمنية.

وأقر التنظيم الإرهابي، الأسبوع الماضي، بمقتل البغدادي، ودعا أتباعه إلى إعلان الولاء لزعيمه الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.