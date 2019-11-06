زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران

القاهرة- (مصراوي):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة بندر عباس جنوبي إيران، التي تقع على خطوط صدع رئيسية وتتعرض لزلازل بشكل متكرر.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال، الذي بلغت قوته 5.5 درجات، وقع في الساعة 11:10 صباح اليوم الأربعاء على بُعد حوالي 125 كيلومترا غربي مدينة بندر عباس الساحلية.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

فيما قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 5.3 درجات. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجات، لكنه لم يتحدث عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه لم ترد تقارير أولية عن سقوط قتلى، فيما نشرت وكالة "مهر" الإيرانية يظهر انهيارات جبلية إثر الزلزال.

كانت منطقة هرمزكان تعرضت في 21 أكتوبر الماضي إلى زلزال مماثل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال التلفزيون الإيراني حينها إن زلزالًا قويا ضرب ميناء بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم في مياه الخليج، مضيفا أن مركز الزلزال في بلدة كوخرد في إقليم هرمزكان بعمق 9 كم، واستمر لنحو 7 ثوانٍ.

وفي عام 2003، ضرب زلزال قوته 6.6 مدينة بام الإيرانية وقتل ما لا يقل عن 26 ألف شخص.