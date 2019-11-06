طعن 5 أشخاص بينهم سُياح في مدينة أثرية بالأردن.. واعتقال المنفذ

القاهرة- (مصراوي):

أفادت صحيفة "الرأي" الأردنية، الأربعاء، بأن ثلاثة سُياح أجانب يحملون الجنسية الإسبانية، ومُرشد سياح، ورجل أمن تعرّضوا لحادث طعن في مدينة جرش قرب موقع آثار رومانية.

ونقلت عن المتحدث الإعلامي في مديرية الأمن العام بالمدينة الأردنية قوله إن شخصًا اعتدى ظُهر اليوم الأربعاء في جرش بواسطة سكين، على سُياح ومُرشد سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام أثناء محاولته القبض عليه.

وأشار إلى أنه تم إسعاف المُصابين وهم قيد العلاج، مُضيفصا أنه جرى على الفور القبض على المُعتدي ومباشرة التحقيقات معه.