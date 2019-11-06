البحرين والكويت تبحثان تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي

المنامة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت السفير جاسم مبارك المباركي تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي واستمرار التنسيق والتعاون المشترك إزاء مختلف القضايا.

وأكد وزير الخارجية البحريني -خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بوزارة الخارجية البحرينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يجمعهما من روابط محبة ومودة ممتدة، معربًا عن اعتزازه وتقديره بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء على كافة الأصعدة، وتمنياته لدولة الكويت الشقيقة بمزيد من الرقي والازدهار ومواصلة دورها الكبير في دعم خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.

ومن جهته أعرب السفير جاسم مبارك المباركي عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، مشيدًا بسجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.