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    إيران تبدأ الخطوة الرابعة من خفض التزامها بالاتفاق النووي

    11:12 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    إيران تبدأ الخطوة الرابعة من خفض التزامها بالاتفاق النووي

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    القاهرة - مصراوي:

    أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن طهران بدأت تشغيل أجهزة الطرد المركزي، في منشأة فوردو النووية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

    فيما أكدت وكالة "إيسنا"، أن طهران بدأت ضخ ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي، تنفيذًا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي.

    وأعلنت طهران الثلاثاء أنها ستبدأ اليوم الأربعاء، تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو بنسبة حتى 5%، مشيرة إلى أنها قادرة على القيام بذلك حتى مستوى 20%، إلا أنها لفتت إلى أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.

    إيران الاتفاق النووي أجهزة الطرد المركزي منشأة فوردو النووية

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