لأول مرة منذ 7 سنوات.. القوات السورية تواصل انتشارها في شرق القامشلي

القاهرة- (د ب أ):

تواصل القوات السورية، الأربعاء، انتشارها في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الحكومية انتشرت على طول المنطقة الممتدة من القامشلي حتى القحطانية بمسافة أكثر من 20 كيلومترا.

وكشف المرصد عن أنه جرى إبلاغ وجهاء في المنطقة بشأن اتفاق روسي-تركي-أمريكي، يفضي إلى انتشار قوات حرس الحدود التابعة للنظام السوري عند الشريط الحدودي ضمن المنطقة الواقعة بين القامشلي والقحطانية، على أن يكون هناك تواجد للقوات الأمريكية في عمق هذه المنطقة.