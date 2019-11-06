هيئات حكومية أمريكية: الولايات المتحدة تعزز أمنها الانتخابي قبل سباق 2020

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت سبعة هيئات حكومية أمريكية من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة الأمن القومي، في بيان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحمي نفسها من التدخل في الانتخابات المقبلة 2020، من جانب كل من روسيا والصين وإيران.

وأضافت الهيئات الأمريكية في بيان مشترك أنه "سيكون هناك مستوى تنسيق غير مسبوق بين الولايات الخمسين والأراضي الأمريكية لضمان أمن الانتخابات".

وأضاف: "خصومنا يريدون تقويض مؤسساتنا الديمقراطية، والتأثير على المشاعر العامة والسياسات الحكومية".

وتابع: "روسيا والصين وإيران وغيرها من الجهات الأجنبية الخبيثة ستسعى جميعها للتدخل في عملية التصويت أو التأثير على تصورات الناخبين".

وأضاف البيان أن حملات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات التضليل والهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للولايات والمحليات، كلها طرق ممكنة يمكن استخدامها للتدخل.

وأضاف أنه لا يوجد دليل على تعطيل البنية التحتية للانتخابات في الوقت الحالي.

وصدر البيان عن مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي ووزارات العدل والدفاع والأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية.