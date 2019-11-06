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الجيش الفلبيني يعلن إحباط محاولة تفجير انتحاري بجزيرة "جولو"

07:53 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
الجيش الفلبيني يعلن إحباط محاولة تفجير انتحاري بجزيرة "جولو"

الجيش الفلبيني

مانيلا - (أ ش أ):

أعلن الجيش الفلبيني اليوم الأربعاء إحباط الجنود لمحاولة تفجير انتحاري، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي يلقى باللوم فيها على جماعة مسلحة متحالفة مع تنظيم "داعش".

وقال الجيش - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعة من الجنود الذين كانوا يحرسون نقطة تفتيش في جزيرة "جولو" وثلاثة رجال كانوا يستقلون دراجة نارية في وقت متأخر من الليلة الماضية، مضيفا أنه تم قتل المهاجمين ومصادرة ما كان بحوزتهم من أسلحة وسترات متفجرة وقنابل يدوية.

ويعد هذا الحادث هو خامس محاولة انتحارية في جنوب الفلبين خلال الـ 16 شهرا الماضية.

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الجيش الفلبيني تفجير انتحاري جزيرة جولو

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