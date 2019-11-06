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ترامب يطلق مبادرة لجذب أصوات الأمريكيين السود في أتلانتا

06:29 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
ترامب يطلق مبادرة لجذب أصوات الأمريكيين السود في أتلانتا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلق مبادرة "أصوات السود لترامب" في أتلانتا، بهدف جذب أصوات أصحاب البشرة السمراء.

وأضافت الحملة في بيان أن ترامب سيطلق تلك المبادرة في مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن ترامب فاز بحوالي 8% من أصوات الأمريكيين السود في عام 2016، وعقد مؤخرا سلسلة من الأحداث الموجهة نحو جذب المزيد من الدعم من جانب الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية.

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