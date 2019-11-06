باريس: قوات فرنسية قتلت قياديا إسلاميا بارزا في مالي

باريس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء أن قوات من الجيش الفرنسي قتلت زعيم جماعة إسلامية متطرفة في مالي.

وأكدت الوزارة أن علي مايتشو ، أحد قياديي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" ، قتل في مالي يوم 9 /أكتوبر.

يشار إلى أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤولة عن هجمات على قوات مالية وفرنسية وكذلك على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكتبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر :"لقد حرض علي مايتشو ، وهو قيادي ديني ومُجنِّد ومدبر للعديد من الهجمات ،على الكراهية".

وكان مايتشو إماما راديكاليا سابقا، حسب الأمم المتحدة، وأدرجته المنظمة على قائمة عقوبات دولية لعلاقته بتنظيمي داعش والقاعدة. كما أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهابيين، وتدرج واشنطن كذلك جماعته كمنظمة إرهابية.

وتقاتل فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة ، الإرهابيين المتطرفين في مالي وبلدانا أخرى في منطقة الساحل، الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.