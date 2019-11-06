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الرئيس الأرجنتيني المنتخب: احتجاجات تشيلي كانت متوقعة بسبب عدم المساواة

06:12 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
الرئيس الأرجنتيني المنتخب: احتجاجات تشيلي كانت متوقعة بسبب عدم المساواة

الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز إن الاحتجاجات الضخمة في تشيلي كانت متوقعة بسبب "عدم المساواة".

وأضاف فرنانديز خلال حدث في مكسيكو سيتي إن التكامل الإقليمي هو السبيل الوحيد لمواجهة العولمة، وأضاف أنه سوف يكافح من أجل "أمريكا لاتينية موحدة".

وأوضح أن "سياسة الأرجنتين الجديدة ستسع الجميع ولن تكون ضد البعض".

واقتصاديا، قال فرنانديز إنه سوف ينظر في طرق لتحفيز الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الأرجنتين "سيكون لديها إنتاج فقط عندما يكون هناك استهلاك محلي".

كما تطرق إلى مسألة الإجهاض ، قائلا إنه يجب التوقف عن معاقبة من يقوم به.

وفي شأن آخر، أكد فرنانديز أن بلاده ستدافع عن السيادة على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا.

ألبرتو فرنانديز الأرجنتين عدم المساواة احتجاجات تشيلي

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