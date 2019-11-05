المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين القوات التركية و"قسد" في عين عيسى

القاهرة - (مصراوي)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة تجري مساء اليوم الثلاثاء، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب والقوات التركية من جانب آخر في منطقة الصوامع بناحية عين عيسى، تزامنا مع هجوم بطائرات مسيرة تابعة للقوات التركية على صوامع القمح قرية شركراك في عين عيسى، بالتزامن مع قصف للقوات التركية استهدفت الصوامع، في محاولة من جانب القوات التركية والفصائل الموالية لها للسيطرة على صوامع القمح.

وأكد المرصد السوري، عبر موقعه الرسمي، أن القصف التركي استهدف إحدى سيارات الإسعاف التي تعمل على إخلاء الجرحى.

كما أكد مقتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة آخر خلال القصف التركي الذي استهدف استهدف محور أبو راسين-تل تمر.

وأوضح المرصد، أن طائرات تركية لا يعلم ما إذا كانت مسيرة أم حربية، لا تزال تحوم في أجواء مناطق ريف تل تمر وبلدة أبو راسين وريفها، وتستهدف تحركات قوات سوريا الديمقراطية، منذ مساء يوم أمس وحتى اليوم.

ووفقا لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان التركي المعروف بـ"نبع السلام" بلغ تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية إلى 297 قتيلاً، فيما وثق المرصد السوري مقتل 24 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام.

بينما بلغ تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لأنقرة خلال استهدافات واشتباكات مع "قسد" خلال الفترة ذاتها إلى 240 من بينهم 21 من خلايا موالية لـ"أنقرة" قتلوا في اشتباكات مع "قسد"، بالإضافة إلى مقتل 10 جنود أتراك حتى الآن خلال الاشتباكات والاستهدافات وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود، كما أن تعداد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.