دبلوماسي أمريكي: واشنطن رهنت مساعداتها لأوكرانيا بالتحقيق في قضايا فساد

واشنطن - (د ب أ)

صرح السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند بأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا كانت مرهونة بإصدار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيانًا علنيًا لمكافحة الفساد، في الوقت قال فيه الديمقراطيون إن هذه التصريحات تظهر أن الرئيس دونالد ترامب يسيء استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

ونشر أعضاء في مجلس النواب الأمريكي الذين يقومون بإجراء تحقيق المساءلة ضد ترامب اليوم الثلاثاء شهادة سوندلاند.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة منافسه جو بايدن، من خلال تحقيق فساد عام.

وقال السفير الأمريكي إن المطالب جاءت بضغط من رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي ،وكانت في البداية مرتبطة بالفساد، و"لكنها ظلت تتزايد بشكل تدريجي" بمرور الوقت، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أنه في البداية لم يكن يدرك الرابط بين عائلة بايدن وبين شركة الغاز الأوكرانية بورسيما، ولكن أصبح من الواضح أنه كان في مركز اهتمامات جولياني وأنه سيكون من المحتم على أوكرانيا التعامل معه.