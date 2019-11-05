بريطانيا: اتفاق الرياض خطوة هامة للوصول إلى حل سياسي شامل

القاهرة - (مصراوي)

رحبت وزارة الخارجية البريطانية على تويتر بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبراً أن الاتفاق خطوة هامة تجاه الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأشادت الحكومة البريطانية بجهود السعودية الرامية إلى إعادة تأسيس الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقلته "العربية".

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مراسم التوقيع رسميا على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين لتنهي خلافات ونزاعات بين الجانبين.