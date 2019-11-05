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    رئيس المجلس الأوروبي يقرر عدم خوض الانتخابات الرئاسية في بولندا

    11:14 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    رئيس المجلس الأوروبي يقرر عدم خوض الانتخابات الرئاسية في بولندا

    دونالد توسك

    وارسو - (د ب أ)

    قرر رئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية البولندية المقبلة لعام 2020 ، حسبما قال السياسي المخضرم لجمهوره من المشاهدين في برنامج تلفزيوني اليوم الثلاثاء.

    وقال توسك للصحفيين في قناتي تليفزيون تي في ان 24 و بولسات نيوز في بروكسل: "بعد تفكير عميق، اتخذت قرارًا بعدم الترشح".

    وأضاف السياسي البارز، إن المعارضة قد تفوز في الانتخابات ، لكن من أجل القيام بذلك فإنها تحتاج إلى مرشح "ليس مثقلًا بأطنان من القرارات الصعبة غير المحبوبة".

    وتابع توسك أنه أعلن قراره في وقت أبكر مما كان مخططا له في البداية وذلك من أجل "عدم جعل عملية اختيار المرشح أكثر صعوبة للمعارضة" في بولندا.

    وتعهد السياسي البولندي "بدعم المعارضة بقوة" في الانتخابات الرئاسية.

    دونالد توسك المجلس الأوروبي بولندا انتخابات بولندا
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