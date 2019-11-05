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    الرئيس التونسي يثمن دور الصحافة ويدعو إلى الارتقاء بمستوى الإعلام

    09:25 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    الرئيس التونسي يثمن دور الصحافة ويدعو إلى الارتقاء بمستوى الإعلام

    الرئيس التونسي قيس سعيد

    تونس - (أ ش أ):

    أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية الدور الذي لعبته الصحافة في تونس على مدى أكثر من قرن، وشدد على أن البلاد في حاجة إلى إعلام يرتقي إلى مستوى تطلعات التونسيين.

    جاء ذلك خلال اجتماع سعيد اليوم الثلاثاء، برئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، ورئيس الاتحاد التونسي لمديري الصحف الطيب الزهار، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة الأسعد خضر، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة كمال ربانة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

    وقد تناول اللقاء الوضع في مختلف المؤسسات الإعلامية وكذلك أوضاع الصحفيين، فيما أكد رئيس تونس أن الصحافة في طليعة القوى التي تضمن الحرية والشفافية في هذه المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس.

    وجدد سعيد رفضه القاطع لحملات التشويه والتحريض وخطابات الكراهية، مشددا على موقفه الداعم للصحفيين ولوسائل الإعلام المختلفة، وعلى أنه الضامن للحريات التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها حرية التفكير والتعبير والصحافة.

    هذا المحتوى من

    قيس سعيد تونس الصحافة الإعلام ناجي البغوري

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